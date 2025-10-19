Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:29

Названа точная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

Дмитриев: строительство тоннеля между США и Россией обойдется в $8 млрд

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru

Строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд (около 647 млрд рублей), рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В соцсети X он назвал объект в честь президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Представьте, что тоннель «Путин — Трамп» соединяет Россию и США. Давайте строить будущее вместе! — написал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, строительство тоннеля уже началось. По оценкам гендиректора фонда, объект могут возвести в течение восьми лет.

Ранее Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил интерес к проекту строительства тоннеля между Россией и Аляской, считая, что это увеличит добычу полезных ископаемых в США. Зеленский выразил недовольство этой идеей, на что Трамп ответил, что не ожидал от него другой реакции.

Работа над идеей тоннеля, который в перспективе может связать территорию РФ с Аляской через акваторию Берингова пролива, началась примерно полгода назад. По словам главы Дмитриева, речь идет о технико-экономическом обосновании проекта.

