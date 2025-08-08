Врач раскрыл причину 80% всех смертей в России Врач Горенков: 80% смертей в России вызывают социально значимые заболевания

Причиной около 80% смертей в России оказались социально значимые заболевания, сообщил в беседе с ТАСС главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. По его словам, среди факторов риска первое место занимает артериальное давление. Именно от него зависит вероятность развития инфаркта и инсульта.

В список также входят сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкозаболевания и психические расстройства. Эти болезни оказывают наиболее сильное влияние на жизнь общества, добавил Горенков.

Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний, — подчеркнул специалист.

Врач предупредил, что при сохранении текущей тенденции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году в мире жертвами хронических заболеваний ежегодно будут около 52 млн человек.

Кардиолог Денис Соколов ранее предупредил, что высокое давление годами разрушает организм незаметно для человека. Он отметил, что каждый четвертый взрослый даже не подозревает, что страдает от гипертонии.