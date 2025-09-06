Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак

Обеспечение кибербезопасности и защита цифрового пространства являются приоритетными задачами Восточного экономического форума — 2025. Для достижения этих целей на площадке форума, который проходит во Владивостоке, функционирует штаб информационной безопасности. Его специалисты круглосуточно мониторят события и угрозы, которые могут повлиять на инфраструктуру и проведение мероприятия.

Работа штаба основана на централизованной системе управления киберзащитой, которая сочетает современные технологии и профессиональный опыт специалистов. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу всех цифровых сервисов форума и создать комфортное и безопасное цифровое пространство для участников. Привлеченные эксперты оперативно реагируют на кибератаки, минимизируют риски и поддерживают стабильность инфраструктуры.

Скоординированное взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и ГосСОПКА ФСБ России обеспечивает своевременное информирование о текущих киберугрозах и методах их предотвращения, что способствует высокому уровню защиты от кибератак.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатором ВЭФ является Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс представляет собой некоммерческий социальный институт развития, занимающийся организацией крупных всероссийских и международных мероприятий различного формата: конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодёжных, спортивных и культурных событий. Фонд учреждён по решению президента Российской Федерации.