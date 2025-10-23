Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:19

Доцент рассказал о последствиях для россиян хакерских атак на компании

Доцент Щербаченко: компании закладывают убытки от кибератак в стоимость товаров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании закладывают убытки от кибератак в стоимость товаров, поэтому от действий хакеров страдают простые россияне, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, взломщики также могут украсть персональные данные граждан, которые собирает бизнес.

Как атаки на компании влияют на обычных людей? Могут произойти утечки персональных данных: паспорта и номера карт могут попасть в руки злоумышленников. Происходит подорожание товаров — компании закладывают расходы на безопасность в стоимость своих услуг. Могут происходить сбои в работе сервисов — например, случаются проблемы с оплатой ЖКХ или получением государственных услуг. Растет мошенничество, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что особую актуальность для бизнеса в последнее время приобрели DDoS-атаки. По его словам, во время такой схемы хакеры инициируют непрерывный поток запросов, что приводит к обрушению сайтов или сервисов. Доцент добавил, что в основном кибератаки производятся для кражи денег, дестабилизации инфраструктуры, а также шпионажа.

Против компаний в последнее время используется отказ в обслуживании, так называемая DDoS-атака. Во время нее хакеры инициируют непрерывный поток запросов или посещений сайта. В результате он обрушивается и перестает работать. В основном атаки осуществляют киберпреступники или организованные группировки. Их цель может быть разной: от финансовой выгоды до дестабилизации инфраструктуры. Также такими действиями они могут влиять на общественное мнение и заниматься шпионажем, — резюмировал Щербаченко.

Ранее произошла мощная целенаправленная кибератака на информационные системы Россельхознадзора. Несмотря на масштабный характер DDoS-атаки, угрозы для сохранности и конфиденциальности данных нет.

кибератаки
компании
россияне
хакеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
