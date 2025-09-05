Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:55

Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили базы ВСУ с иностранными инструкторами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские войска нанесли несколько серий ударов по базам ВСУ на побережье Одесской области, где проходили тренировки с участием иностранных инструкторов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, в местных базах отдыха и пансионатах разместили военных из Британии, Румынии и нескольких стран Восточной Европы для тренировок морских высадок. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Удары пришлись по курортным поселкам Тузла и Лебедевка. После прилетов в район Лебедевки направились два эвакуационных вертолета. Предварительно: около 70 погибших, примерно половина из них — иностранцы, — написал Лебедев.

Подпольщик обратил внимание, что это был далеко не первый удар по прибрежной зоне Одесской области, однако ВСУ продолжают размещать там инструкторов из-за границы. По его мнению, дело в том, что курортное побережье расположено далеко от посторонних глаз и там удобно тренировать морской десант и диверсионные группы водолазов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщала, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение украинских военных. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене.

Украина
Одесская область
СВО
удары
Россия
Сергей Лебедев
