Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:23

Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности

Суд в Москве приговорил мужчину к 8,5 года колонии за убийство в 1995 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве приговорил местного жителя к 8,5 года колонии за убийство и кражу 30-летней давности, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. По данным следствия, в марте 1995 года в квартире на улице Тихомирова обнаружили тело мужчины со множественными огнестрельными ранениями.

Экспертиза установила, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее девяти раз из двух разных пистолетов, в том числе в голову. При жизни убитый был состоятельным человеком, а из квартиры пропали золотые часы «Ролекс» и золотая печатка.

Раскрыть по горячим следам убийство не удалось, но по результатам проведенных дополнительных следственных действий установлена причастность к совершению преступления 56-летнего жителя столицы, — отметили в ведомстве.

Мужчина признался, что долго планировал преступление. По его словам, убитый якобы оказывал знаки внимания его супруге. В тот день москвич взял два пистолета, пришел в квартиру к своей жертве и застрелил ее. Увидев на тумбочке ювелирные украшения, он похитил их и скрылся.

Ранее сообщалось, что житель США Брайан Хупер пробыл в тюрьме 27 лет за убийство, к которому не имел никакого отношения. На деле убийцей оказалась женщина, которая донесла на американца. Спустя почти 30 лет ее замучила совесть, и она дала признательные показания.

убийства
суды
Москва
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.