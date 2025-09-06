Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности Суд в Москве приговорил мужчину к 8,5 года колонии за убийство в 1995 году

Суд в Москве приговорил местного жителя к 8,5 года колонии за убийство и кражу 30-летней давности, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. По данным следствия, в марте 1995 года в квартире на улице Тихомирова обнаружили тело мужчины со множественными огнестрельными ранениями.

Экспертиза установила, что злоумышленник выстрелил в свою жертву не менее девяти раз из двух разных пистолетов, в том числе в голову. При жизни убитый был состоятельным человеком, а из квартиры пропали золотые часы «Ролекс» и золотая печатка.

Раскрыть по горячим следам убийство не удалось, но по результатам проведенных дополнительных следственных действий установлена причастность к совершению преступления 56-летнего жителя столицы, — отметили в ведомстве.

Мужчина признался, что долго планировал преступление. По его словам, убитый якобы оказывал знаки внимания его супруге. В тот день москвич взял два пистолета, пришел в квартиру к своей жертве и застрелил ее. Увидев на тумбочке ювелирные украшения, он похитил их и скрылся.

