06 сентября 2025 в 18:18

Банк заменил сотрудницу на ИИ, который она обучила

The Sun: в Австралии банк уволил сотрудницу, заменив ее на обученный ею ИИ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В одном из банков Австралии искусственный интеллект (ИИ) занял место 65-летней сотрудницы Кэтрин Салливан, передает The Sun. Женщина посвятила 25 лет своей карьеры работе в банке, где она занималась обработкой запросов клиентов.

Кэтрин получила задание разработать и протестировать ответы для ИИ-модели в компании Bumblebee AI. После успешного внедрения технологии часть сотрудников, включая Кэтрин, была уволена. Впоследствии стало ясно, что алгоритмы не могут эффективно справляться с большим количеством звонков от клиентов. В связи с этим часть сотрудников пришлось вернуть на работу. Однако Кэтрин Салливан отказалась принимать предложение о возвращении в компанию.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина высказала предположение, что искусственный интеллект в будущем сможет самостоятельно ставить диагнозы. Она отметила, что ИИ уже применяется в медицине для решения ряда задач, но окончательное решение о диагнозе все равно принимает врач. Несмотря на перспективы развития, сегодня ИИ используется в основном как вспомогательный инструмент для специалистов.

