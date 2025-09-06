Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 19:49

Американец услышал странный шум и обнаружил незваного гостя в подвале

People: американец наткнулся на проживающего в подвале его дома незнакомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Орегона столкнулся с неожиданной находкой — в подвале его дома жил неизвестный мужчина, передает издание People. До этого домовладелец слышал странные шумы, но не придавал им значения.

Незнакомец усовершенствовал подвал, чтобы обеспечить себе комфортные условия проживания. Полиция нашла кровать, телевизоры и зарядные устройства, подключенные к электросети дома.

Также на месте происшествия были найдены следы запрещенного вещества. Правоохранители арестовали 40-летнего «постояльца» подвала за взлом первой степени и незаконное хранение наркотиков.

Ранее 45-летний американец Райан Боргвардт из города Уотертаун инсценировал собственное утопление в озере, чтобы бросить жену и троих детей и сбежать к любовнице в Грузию. Его пропажа на озере Грин-Лейк в августе 2024 года выглядела как несчастный случай: были обнаружены брошенные автомобиль и трекер, а позже спасатели нашли его перевернутый каяк и спасательный жилет. Рыбак потом выловил из воды удочку, кошелек, ключи и водительское удостоверение мужчины.

США
подвалы
полицейские
незнакомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Цена лососевой икры взлетела на 41%
Трампа пригласили в Крым
МЧС объявило о ликвидации природного пожара в Крыму
Американец услышал странный шум и обнаружил незваного гостя в подвале
«Армия Евросоюза» заходит на Украину? Правда ли это, что сказал Гончаренко
Невеста устроила погоню за своим украденным автомобилем с платьем внутри
МВД бьет тревогу из-за опасной тенденции в Telegram
Кадыров назвал улицу в Грозном в честь героя СВО Абачева
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 6 сентября, в чем ее обвинили
В Госдуме раскрыли, могут ли россияне хранить книги иноагентов
Люк Бессон честно высказался о работе с Александром Петровым
NYТ: афганские службы спасали после землетрясения только мужчин
Норвегия снизила предельный уровень цен на российскую нефть
На Западе заметили курьез в рядах «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.