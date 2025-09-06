Американец услышал странный шум и обнаружил незваного гостя в подвале People: американец наткнулся на проживающего в подвале его дома незнакомца

Житель Орегона столкнулся с неожиданной находкой — в подвале его дома жил неизвестный мужчина, передает издание People. До этого домовладелец слышал странные шумы, но не придавал им значения.

Незнакомец усовершенствовал подвал, чтобы обеспечить себе комфортные условия проживания. Полиция нашла кровать, телевизоры и зарядные устройства, подключенные к электросети дома.

Также на месте происшествия были найдены следы запрещенного вещества. Правоохранители арестовали 40-летнего «постояльца» подвала за взлом первой степени и незаконное хранение наркотиков.

