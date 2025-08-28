День знаний — 2025
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию

CNN: американец инсценировал собственную смерть ради любовницы-иностранки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

45-летний американец Райан Боргвардт из города Уотертаун инсценировал собственное утопление в озере, чтобы бросить жену и троих детей и сбежать к любовнице в Грузию, сообщает CNN. Его пропажа на озере Грин-Лейк в августе 2024 года выглядела как несчастный случай: были обнаружены брошенные автомобиль и трекер, а позже спасатели нашли его перевернутый каяк и спасательный жилет. Рыбак потом выловил из воды удочку, кошелек, ключи и водительское удостоверение мужчины.

Однако полицейское расследование выявило, что исчезновение было тщательно спланировано. За два месяца до инцидента Боргвардт подал заявление о потере паспорта и получил новый документ, перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты и оформил страховой полис на $375 тыс. (более 30 млн рублей). Самым необычным шагом стала реверсивная вазэктомия, вернувшая ему возможность иметь детей.

Позже мужчина самостоятельно вышел на связь и раскрыл детали побега. После инсценировки утопления он доплыл до берега на надувном плоту, проехал ночь на электровелосипеде, а затем покинул страну на автобусе. Через Торонто и Париж он добрался до Тбилиси, где его ждала любовница из Узбекистана, с которой он познакомился весной 2024 года онлайн.

В декабре 2024 года полиции удалось уговорить Боргвардта вернуться в США. Суд приговорил его к 89 дням тюрьмы — ровно столько, сколько длились поиски, — и обязал выплатить компенсацию в размере $30 тыс. (более 2,4 млн рублей) за затраты на операцию. Весной 2025 года его жена официально развелась с ним.

Ранее стало известно, что житель США заразился бубонной чумой во время пешего похода в районе озера Тахо в Калифорнии. Инфицирование произошло через укус зараженной блохи, когда мужчина находился в кемпинге в горной местности Саут-Лейк-Тахо.

