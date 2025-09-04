Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме высказались о полной замене врачей искусственным интеллектом

Депутат Соломатина не исключила, что однажды ИИ заменит врачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект однажды сможет заменить врачей и самостоятельно ставить диагнозы, предположила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. При этом она отметила, что на данный момент нейросети могут лишь помогать специалистам той или иной отрасли.

Искусственный интеллект уже сегодня нам помогает во многих вещах, допустим, в исследовании рентгеновских снимков, скрининговых исследованиях, просчете каких-то данных и томографии. Но диагноз, безусловно, может поставить только доктор. Может быть, когда-то мы доживем до того, что искусственный интеллект будет ставить диагноз, но сегодня точно нет. Искусственный интеллект пока используется только в помощь специалисту той или иной отрасли, — высказалась Соломатина.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.

