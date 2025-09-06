В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте WSJ: разногласия между США и Европой в отношении Украины играют на руку России

Разрозненные действия США и европейских стран в отношении Украины способствуют укреплению позиций России в конфликте, передает The Wall Street Journal (WSJ). Также отмечается, что российская экономика продемонстрировала устойчивый рост в 2023 и 2024 годах, несмотря на санкции.

По данным издания, несмотря на определенные экономические трудности, Россия не находится в состоянии глубокого кризиса. Москва продолжает экспортировать нефть в Китай и Индию, и даже вторичные пошлины США не заставили Нью-Дели прекратить закупку российских энергоносителей. Вашингтон и Европа не планируют жестких мер против Китая за поддержку России из-за его мощного потенциала в торговой войне, сказано в сообщении.

В статье также отмечается, что ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава. Киев пытается решить эту проблему с помощью беспилотных технологий, но полностью заменить ими участие человека в боевых действиях не представляется возможным. Кроме того, методы, используемые украинским военным руководством, подрывают доверие среди солдат и негативно влияют на их готовность к мобилизации, подчеркивают авторы материала.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что европейские страны готовятся к возможному конфликту с Россией по инициативе лидеров Евросоюза. По его мнению, руководители европейских государств ведут Европу к конфронтации с Россией в состоянии отчаяния.