В США предупредили Европу об опасной стратегии против России

Курс европейских стран заточен на приближающееся противостояние с Россией, заявил в соцсети X полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, этому в первую очередь способствуют лидеры Евросоюза.

Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу [противостояния] с Россией, — подчеркнул военный.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Европа не сумела себя сохранить и отказалась от идей демократии. По словам дипломата, теперь об урегулировании Европе рассказывают страны Азии, Африки и Латинской Америки. В ЕС поучали остальных, как жить, а теперь на континенте развернулась масштабная гуманитарная катастрофа, добавила дипломат.

Также представитель МИД напомнила, что подход Запада к культуре является его ахиллесовой пятой. Страны подменяют истинные культурные ценности концепцией «мягкой силы», пояснила дипломат. Она указала, что США присвоили себе статус лидера в сфере массовой культуры. Однако это привело к идеологии отмены культуры и подмене реального культурного развития инструментами влияния.