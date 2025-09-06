Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 18:47

В США предупредили Европу об опасной стратегии против России

Полковник Макгрегор: Европа движется к противостоянию с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курс европейских стран заточен на приближающееся противостояние с Россией, заявил в соцсети X полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, этому в первую очередь способствуют лидеры Евросоюза.

Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу [противостояния] с Россией, — подчеркнул военный.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Европа не сумела себя сохранить и отказалась от идей демократии. По словам дипломата, теперь об урегулировании Европе рассказывают страны Азии, Африки и Латинской Америки. В ЕС поучали остальных, как жить, а теперь на континенте развернулась масштабная гуманитарная катастрофа, добавила дипломат.

Также представитель МИД напомнила, что подход Запада к культуре является его ахиллесовой пятой. Страны подменяют истинные культурные ценности концепцией «мягкой силы», пояснила дипломат. Она указала, что США присвоили себе статус лидера в сфере массовой культуры. Однако это привело к идеологии отмены культуры и подмене реального культурного развития инструментами влияния.

США
Европа
Россия
лидеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы
В США рассказали, что дает преимущество России в украинском конфликте
Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву
Врач пытался купить ребенка для насилия
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Британцы разлетелись на куски: ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября
Цена лососевой икры взлетела на 41%
Трампа пригласили в Крым
МЧС объявило о ликвидации природного пожара в Крыму
Американец услышал странный шум и обнаружил незваного гостя в подвале
«Армия Евросоюза» заходит на Украину? Правда ли это, что сказал Гончаренко
Невеста устроила погоню за своим украденным автомобилем с платьем внутри
МВД бьет тревогу из-за опасной тенденции в Telegram
Кадыров назвал улицу в Грозном в честь героя СВО Абачева
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 6 сентября, в чем ее обвинили
В Госдуме раскрыли, могут ли россияне хранить книги иноагентов
Люк Бессон честно высказался о работе с Александром Петровым
NYТ: афганские службы спасали после землетрясения только мужчин
Норвегия снизила предельный уровень цен на российскую нефть
На Западе заметили курьез в рядах «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.