Депутат Рады объяснил, почему украинцы массово уезжают в Москву

Множество людей покинули Украину, опасаясь расправы, похищения или тюремного заключения, заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Он пояснил, что отток граждан происходил как до, так и после начала СВО. Среди уехавших — как представители политической сферы, так и обычные люди, не связанные с ней.

Кто-то оказался во Франции, кто-то в Испании, кто-то в США или в Дубае. Но сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться «интересных» сценариев для себя — убийства, похищения, тюрьмы — и переехали в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно, — заявил депутат.

Тем временем военнопленный Николай Ступко заявил, что мобилизованные украинцы массово бегут из центров подготовки ВСУ, причем делают это практически сразу после прибытия. По его словам, многие мужчины покидают такие лагеря в первый или второй день.