Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:00

Юрист раскрыл, как новый закон защитит родственников умерших заемщиков

Юрист Русяев: россиян защитят от штрафов по кредитам умерших родственников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России вступил в силу закон, который на время защитит наследников от штрафов за непогашенные долги умершего родственника, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в течение полугода со дня открытия наследства все банки и микрофинансовые организации не имеют права начислять штрафы за просрочку платежей по всем видам потребительских кредитов.

Теперь в течение шести месяцев со дня открытия наследства банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы не смогут начислять штрафы, пени и иные санкции за просрочку платежей по кредитам умершего заемщика. Этот период дает наследникам время на оформление наследственных прав и принятие решения — вступать в наследство или отказаться от него. Закон распространяется на все виды потребительских кредитов, включая ипотеку и займы, — заявил Русяев.

Он отметил, что освобождение касается только штрафных санкций: проценты по кредиту продолжат начисляться и должны быть оплачены наследниками. Но по истечении льготного полугодового периода кредиторы получат право вновь начислять штрафы, требовать возврата задолженности и обращаться в суд, добавил Русяев.

Исключение возможно, если суд установит иной срок оформления наследства. Таким образом, новый закон устраняет риск автоматического роста долга за счет пеней в момент, когда наследники еще не оформили документы у нотариуса, и устанавливает четкий временной механизм защиты, — подытожил юрист.

Ранее юрист Андрей Иванов заявил, что наследникам необходимо обратиться к нотариусу для вступления в наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. По его словам, иначе имущество не перейдет им в наследство, признается выморочным и станет собственностью государства.

наследство
законы
банки
микрозаймы
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предупредил о рисках протекционизма
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.