Юрист раскрыл, как новый закон защитит родственников умерших заемщиков

В России вступил в силу закон, который на время защитит наследников от штрафов за непогашенные долги умершего родственника, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в течение полугода со дня открытия наследства все банки и микрофинансовые организации не имеют права начислять штрафы за просрочку платежей по всем видам потребительских кредитов.

Теперь в течение шести месяцев со дня открытия наследства банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы не смогут начислять штрафы, пени и иные санкции за просрочку платежей по кредитам умершего заемщика. Этот период дает наследникам время на оформление наследственных прав и принятие решения — вступать в наследство или отказаться от него. Закон распространяется на все виды потребительских кредитов, включая ипотеку и займы, — заявил Русяев.

Он отметил, что освобождение касается только штрафных санкций: проценты по кредиту продолжат начисляться и должны быть оплачены наследниками. Но по истечении льготного полугодового периода кредиторы получат право вновь начислять штрафы, требовать возврата задолженности и обращаться в суд, добавил Русяев.

Исключение возможно, если суд установит иной срок оформления наследства. Таким образом, новый закон устраняет риск автоматического роста долга за счет пеней в момент, когда наследники еще не оформили документы у нотариуса, и устанавливает четкий временной механизм защиты, — подытожил юрист.

Ранее юрист Андрей Иванов заявил, что наследникам необходимо обратиться к нотариусу для вступления в наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. По его словам, иначе имущество не перейдет им в наследство, признается выморочным и станет собственностью государства.