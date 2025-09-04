Юрист развеял одно заблуждение о вступлении в наследство Юрист Иванов: наследнику необходимо обратиться к нотариусу в течение полугода

Наследникам необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, сообщил юрист Андрей Иванов. По его словам, переданным РИАМО, если этого не произойдет, имущество признается выморочным и переходит в собственность государства.

Среди потенциальных наследников есть заблуждение, что при оформлении завещания они вступают в него автоматически. Это не так. Необходимо обратиться к нотариусу и подать заявление на вступление в наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, — объяснил юрист.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.