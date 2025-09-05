Футбольное поле закрыли на месяц по необычной причине В Австралии закрыли на месяц футбольное поле из-за отложившей яйцо птицы ржанки

Футбольное поле в пригороде Канберры закрыли на срок до одного месяца из-за редкой птицы, отложившей яйцо прямо на центральной линии, сообщает телеканал 9News. Инцидент произошел на территории регионального спортивного комплекса Джеррабомберра.

Спортивное поле недалеко от Канберры было закрыто на месяц после того, как птица решила отложить яйцо на центральной линии поля. <…> Его отложила ржанка — охраняемая местная птица, известная своим агрессивным характером, особенно когда дело касается ее детенышей, — говорится в материале.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса рекомендовала не тревожить кладку, что потребовало полного закрытия поля и переноса всех запланированных матчей. Городскому совету разрешили постепенно перемещать гнездо, однако процесс осложнился после того, как птица отложила еще два яйца. Аккуратное переселение кладки может занять несколько недель.

Телеканал отмечает, что ржанки традиционно выбирают для гнездования открытые пространства — спортивные поля или даже плоские крыши, что позволяет им следить за приближением хищников. Птицы активно защищают свои гнезда и могут атаковать людей и животных, которые приближаются к кладке.

