Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:02

Футбольное поле закрыли на месяц по необычной причине

В Австралии закрыли на месяц футбольное поле из-за отложившей яйцо птицы ржанки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Футбольное поле в пригороде Канберры закрыли на срок до одного месяца из-за редкой птицы, отложившей яйцо прямо на центральной линии, сообщает телеканал 9News. Инцидент произошел на территории регионального спортивного комплекса Джеррабомберра.

Спортивное поле недалеко от Канберры было закрыто на месяц после того, как птица решила отложить яйцо на центральной линии поля. <…> Его отложила ржанка — охраняемая местная птица, известная своим агрессивным характером, особенно когда дело касается ее детенышей, — говорится в материале.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса рекомендовала не тревожить кладку, что потребовало полного закрытия поля и переноса всех запланированных матчей. Городскому совету разрешили постепенно перемещать гнездо, однако процесс осложнился после того, как птица отложила еще два яйца. Аккуратное переселение кладки может занять несколько недель.

Телеканал отмечает, что ржанки традиционно выбирают для гнездования открытые пространства — спортивные поля или даже плоские крыши, что позволяет им следить за приближением хищников. Птицы активно защищают свои гнезда и могут атаковать людей и животных, которые приближаются к кладке.

Ранее сообщалось, что подросток в Ижевске получил серьезную травму глаз после столкновения с птицей во время езды на велосипеде. 16-летний школьник обратился в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения и туман перед глазами. Юноше оказали экстренную помощь и провели операцию, он идет на поправку.

Австралия
футбол
поля
птицы
экология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-замглавы Росприроднадзора надеется на помилование Путина
В Нидерландах признали, чем обернется отказ от российских энергоресурсов
Зеленскому напомнили позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
Российских пенсионеров начали «разводить» бонусами к пенсии
Живодерство в элитной гостинице для собак обернулось уголовным делом
В Нидерландах увидели подготовку европейских государств к войне
Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт
В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ
До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин
Назван новый министр иностранных дел Великобритании
Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф
На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС
Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Режим тишины в Нижегородской области: правила и исключения
Беременная москвичка сорвалась с лестницы, чтобы скрыть от мужа правду
В Сети появились фотографии Тимати вместе с новорожденной дочерью
Володин предложил включить участников СВО в педагогический состав школ
Операция «Багратион», НАТО: ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября
Стало известно, как выглядит Соседов после пересадки волос
Глава Минобороны России побывал на торжественном приеме в посольстве КНДР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.