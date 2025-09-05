Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 10:29

Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году

Минсельхоз: в России собрали 100 млн тонн зерна с начала 2025 года

С начала 2025 года в России собрано 100 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Достигнутый показатель на 7 млн тонн превышает результаты прошлого года за аналогичный период. Аграрии уже обработали порядка 30 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, что составляет 65% от общей площади.

Средняя урожайность увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 33,7 центнера с гектара. Для сравнения, в предыдущем году этот показатель составлял 30,2 ц/га. Урожайность пшеницы выросла на 10%, а ячменя — на 17%.

В министерстве связывают положительную динамику с применением качественных семян, повышением технологичности сельскохозяйственного производства и использованием эффективных минеральных удобрений. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых культур стали Калининградская и Брянская области, а также Республика Адыгея.

Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
