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22 июля 2025 в 12:06

Дожди помешали посевной в некоторых российских регионах

Глава Минсельхоза Лут: посевная кампания в России прошла без сбоев

Фото: Nick Spurling/FLPA/Global Look Press

Посевная кампания 2025 года прошла без сбоев, однако в некоторых российских регионах наблюдались сложности из-за неблагоприятной погоды, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В ходе совещания с участием премьер-министра Михаила Мишустина она также добавила, что общая площадь сева зерновых культур составляет порядка 46 млн гектаров, отмечается на сайте Кабмина.

В целом у нас посевная прошла без каких-то сильных сбоев, — сказала Лут.

Тем временем председатель региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александр Шипулин выразил мнение, что урожайность в районах Краснодарского края, где зафиксировали экстремальные погодные условия, будет в разы ниже прошлогодней. По его словам, «перспективы очень тяжелые».

Ранее глава Картофельного союза Сергей Лулехин призвал перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями в отношении 80% немытого и несортового картофеля. Такая инициатива позволит предотвратить резкие скачки цен на продукт, которые возникают из-за неопределенности с ценами и доходами.

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Минсельхоз
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