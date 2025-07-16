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16 июля 2025 в 12:46

В России оценили последствия засухи в Краснодарском крае

Председатель АККОР Шипулин заявил, что урожайность на Кубани будет в разы ниже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Урожайность в районах Краснодарского края, где зафиксировали экстремальные погодные условия, будет в разы ниже прошлогодней, заявил 360.ru председатель региональной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александр Шипулин. По его словам, «перспективы очень тяжелые».

Если урожай будет в два раза ниже показателей 2024-го, будет еще лучший вариант. А в большинстве случаев может быть в три и даже в четыре раза ниже. И естественно, те затраты, которые понесли фермеры и сельхозпроизводители на производство этого зерна (речь идет о пшенице прежде всего), не будут оправданы и окуплены, — отметил Шипулин.

Он задался вопросом, как дальше развивать хозяйства, чтобы посеять будущие урожаи. В связи с аномальной засухой затрат предстоит очень много. Фермерам потребуется дополнительная поддержка — без нее они рискуют потерять свое дело, заключил эксперт.

Ранее специалист «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов заявил, что урожайность в Краснодарском крае, где традиционно собирали 70–80 центнеров с гектара, сейчас едва достигает 20 центнеров. Ситуацию усугубляет сокращение зерновых запасов в ключевых экспортных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области.

засуха
Кубань
урожаи
жара
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