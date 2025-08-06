Арматура насквозь проткнула грудь дагестанского строителя В Дагестане строитель упал грудью на арматуру и получил тяжелую травму

В Дагестане строитель работал на высоте, не удержал равновесие и упал на арматуру, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Стальной стержень проткнул грудь 24-летнего мужчины.

Со строительной площадки его доставили в Дербентскую ЦРБ. Прут вошел в спину слева и вышел справа, чудом не повредив жизненно важные органы. Мужчине провели операцию, в настоящее время он готовится к выписке.

До этого в Нижегородской области каменщик разбился насмерть, упав с крыши детского сада. Несчастный случай произошел на улице Чапаева в Сарове. 42-летний мужчина сорвался с крыши во время ремонтных работ кровли здания. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга 34-летний мигрант разбился насмерть, упав с высоты 12-го этажа. Несчастный случай произошел во время строительных работ. В соседней Ленинградской области 19-летний электромонтажник умер в результате удара током. Сотрудник фирмы «Элемент» случайно схватился за оголенный провод. Получив сильный удар, рабочий погиб на месте.