Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:15

Арматура насквозь проткнула грудь дагестанского строителя

В Дагестане строитель упал грудью на арматуру и получил тяжелую травму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане строитель работал на высоте, не удержал равновесие и упал на арматуру, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Стальной стержень проткнул грудь 24-летнего мужчины.

Со строительной площадки его доставили в Дербентскую ЦРБ. Прут вошел в спину слева и вышел справа, чудом не повредив жизненно важные органы. Мужчине провели операцию, в настоящее время он готовится к выписке.

До этого в Нижегородской области каменщик разбился насмерть, упав с крыши детского сада. Несчастный случай произошел на улице Чапаева в Сарове. 42-летний мужчина сорвался с крыши во время ремонтных работ кровли здания. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга 34-летний мигрант разбился насмерть, упав с высоты 12-го этажа. Несчастный случай произошел во время строительных работ. В соседней Ленинградской области 19-летний электромонтажник умер в результате удара током. Сотрудник фирмы «Элемент» случайно схватился за оголенный провод. Получив сильный удар, рабочий погиб на месте.

происшествия
Дагестан
больницы
строители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.