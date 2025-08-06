Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 19:08

Бестемьянова поздравила фигуристку Трусову с рождением первенца

Фигуристка Бестемьянова пожелала здоровья Трусовой и ее первенцу

Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru поздравила фигуристку Александру Игнатову (Трусову) с рождением первенца. Она пожелала молодой маме и малышу здоровья.

Поздравляем! Господи, какое счастье! Слава Богу! Главное, чтобы все были здоровы! — высказалась Бестемьянова.

Ранее стало известно, что Александра Игнатова (Трусова) впервые стала мамой. В своем Telegram-канале она сообщила, что родила сына. Отмечается, что роды олимпийской чемпионки прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал.

Еще утром 6 августа спортсменка выложила в личный блог видео с подписью: «Если вы видите это, мы в роддоме. Пожелайте нам удачи». А уже вечером, в 18:18 мск в канале 21-летней фигуристки появилась короткая запись: «Родила!».

Ранее участница 16-го сезона программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Николь Кузнецова сообщила, что пользовалась услугами суррогатного материнства. Об этом она рассказала в подкасте блогера Наташи Гасанхановой, выпуск которого представлен соцсетью «ВКонтакте». По ее словам, речь идет только о рождении третьего ребенка.

