Звезда «Битвы экстрасенсов» не смогла выносить третьего ребенка

Участница 16-го сезона программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Николь Кузнецова пользовалась услугами суррогатного материнства, о чем рассказала в подкасте блогера Наташи Гасанхановой, выпуск которого представлен «ВКонтакте». По ее словам, речь идет только о рождении третьего ребенка.

Мы шутим, что это лучшая наша покупка. Это чудесно, что есть такая возможность, — поделилась звезда телешоу.

Кузнецова также призналась в невозможности самостоятельно выносить ребенка. Знаменитость уточнила, что такой сценарий вызван проблемами со здоровьем. Услуга обошлась Кузнецовой в 3 млн рублей. Какие именно трудности со здоровьем испытывает женщина, не раскрывается.

