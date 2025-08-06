Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:56

Звезда «Битвы экстрасенсов» не смогла выносить третьего ребенка

Участница «Битвы экстрасенсов» Кузнецова использовала услуги суррогатной матери

Николь Кузнецова Николь Кузнецова Фото: Социальные сети

Участница 16-го сезона программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Николь Кузнецова пользовалась услугами суррогатного материнства, о чем рассказала в подкасте блогера Наташи Гасанхановой, выпуск которого представлен «ВКонтакте». По ее словам, речь идет только о рождении третьего ребенка.

Мы шутим, что это лучшая наша покупка. Это чудесно, что есть такая возможность, — поделилась звезда телешоу.

Кузнецова также призналась в невозможности самостоятельно выносить ребенка. Знаменитость уточнила, что такой сценарий вызван проблемами со здоровьем. Услуга обошлась Кузнецовой в 3 млн рублей. Какие именно трудности со здоровьем испытывает женщина, не раскрывается.

Ранее победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс сфотографировался на яхте со своей новой возлюбленной Полиной. Девушка знаменитости, в свою очередь, опубликовала кадры, где медиум обнимает ее.

Экстрасенс Артем Краснов, известный телезрителям как «вампир», сообщил об уходе из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Медиум не стал раскрывать причину ухода, а также пообещал не обсуждать больше эту тему.

