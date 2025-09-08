Суррогатное материнство в России могут вывести из коммерции Детский омбудсмен Мишонова призвала вывести суррогатное материнство из коммерции

Суррогатное материнство следует вывести из сферы коммерции, заявила в интервью «РБК Life» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, закон, который запрещает оказывать услуги суррогатных матерей иностранцам, необходимо доработать.

Моя инициатива еще была в том, чтобы этим направлением занимались только государственные клиники, а не коммерческие. Закон надо совершенствовать и подстраивать под современные реалии, — сказала омбудсмен.

Женщин использовали как фабрику, а их детей увозили, поэтому проконтролировать их дальнейшую судьбу соответствующие органы не могли, отметила Мишонова. Детский омбудсмен добавила, что сама инициировала запрет на оказание этой услуги для иностранцев.

Ранее дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые призналась, что родилась от суррогатной матери. Так 12-летняя наследница поп-исполнителя ответила на вопрос подписчиков о том, кто ее родная мама. При этом девочка отметила, что «у нее нет мамы».

До этого экс-депутат Госдумы Роман Худяков усомнился, что певица Алла Пугачева на самом деле приходится матерью своим младшим детям Лизе и Гарри. Он отметил, что не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны. Худяков объяснил, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.