«Она им не мама, а бабушка»: от кого на самом деле младшие дети Пугачевой

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков усомнился, что певица Алла Пугачева на самом деле приходится матерью своим младшим детям Лизе и Гарри. Что известно о рождении наследников Примадонны?

Правда ли, что Пугачева — не мать Лизы и Гарри

Как написал Худяков на своей странице во «ВКонтакте», Пугачева будет «доживать одна», а воспитанием детей Лизы и Гарри займется ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, знаменитости планируют переехать в Нью-Йорк, где приобрели две квартиры. Экс-парламентарий считает, что жить в США артисты будут раздельно.

Кроме того, Худяков усомнился в том, что Пугачева — мать Лизы и Гарри. Экс-депутат не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны, заявляя, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.

«Пугачева им [Лизе и Гарри] совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.

Ранее поклонники перестали видеть в Лизе сходство с Пугачевой, писал в 2020 году портал 5-tv.ru. Как уточнялось, в одном из фанатских аккаунтов Примадонны был опубликован коллаж с фотографиями певицы в детстве и ее младшей дочери, в комментариях к которому многие пользователи выразили сомнения, что девочка на самом деле ребенок Пугачевой.

Как известно, появление Лизы и Гарри на свет стало возможным благодаря тому, что Пугачева в 2002 году заморозила свои яйцеклетки по совету подруги. Эту версию подвергала сомнению, в частности, врач — гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова.

«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — рассказала специалист 5-tv в 2022 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Сколько детей у Пугачевой

Помимо Лизы и Гарри, у Пугачевой есть старшая дочь — певица и актриса Кристина Орбакайте, которая родилась 25 мая 1971 года в Москве в браке Примадонны с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, артистом цирка и режиссером.

Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Как сообщалось, детей Пугачевой и Галкина выносила и родила суррогатная мать.

«Родились два ребеночка — девочка и мальчик. Я не знаю деталей, но была суррогатная мать. Двойняшки родились 18 сентября. Девочку назвали Лизой, а мальчика — Гарри», — сообщала директор артистки Елена Чупракова.

Сама Пугачева рассказывала, что присутствовала при рождении Лизы и Гарри, наблюдая из окна соседней палаты. По признанию Примадонны, ее первым впечатлением было, что на свет появились внуки.

«Первое впечатление было, что родились внуки. Только сейчас я понимаю, что Лиза и Гарри — мои дети. Наверное, это естественно в моем положении. Я очень хочу, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки», — говорила Пугачева в 2013 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Где сейчас Пугачева

По данным источника, Пугачева планировала справлять свой день рождения 15 апреля в Израиле, однако к ней не смогли приехать гости из-за атаки Ирана. Уточнялось, что Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с Лизой и Гарри.

21 апреля стало известно, что Пугачева вернется в Россию в конце июня с целью переписать на себя замок в подмосковной деревне Грязь. По словам продюсера Ильи Саглиани, артистка хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента.

Читайте также:

Последние новости шоубиза 21 апреля: что с Дибровым, Пугачевой, Павлиашвили

Алла Пугачева: последние новости 18 апреля, осуждение Лолиты за вечеринку

Отношения с мачехой, пять лет без мамы: как живет дочь Началовой