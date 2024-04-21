Экс-депутат Госдумы Роман Худяков усомнился, что певица Алла Пугачева на самом деле приходится матерью своим младшим детям Лизе и Гарри. Что известно о рождении наследников Примадонны?
Правда ли, что Пугачева — не мать Лизы и Гарри
Как написал Худяков на своей странице во «ВКонтакте», Пугачева будет «доживать одна», а воспитанием детей Лизы и Гарри займется ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, знаменитости планируют переехать в Нью-Йорк, где приобрели две квартиры. Экс-парламентарий считает, что жить в США артисты будут раздельно.
Кроме того, Худяков усомнился в том, что Пугачева — мать Лизы и Гарри. Экс-депутат не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны, заявляя, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.
«Пугачева им [Лизе и Гарри] совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.
Ранее поклонники перестали видеть в Лизе сходство с Пугачевой, писал в 2020 году портал 5-tv.ru. Как уточнялось, в одном из фанатских аккаунтов Примадонны был опубликован коллаж с фотографиями певицы в детстве и ее младшей дочери, в комментариях к которому многие пользователи выразили сомнения, что девочка на самом деле ребенок Пугачевой.
Как известно, появление Лизы и Гарри на свет стало возможным благодаря тому, что Пугачева в 2002 году заморозила свои яйцеклетки по совету подруги. Эту версию подвергала сомнению, в частности, врач — гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова.
«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — рассказала специалист 5-tv в 2022 году.
Сколько детей у Пугачевой
Помимо Лизы и Гарри, у Пугачевой есть старшая дочь — певица и актриса Кристина Орбакайте, которая родилась 25 мая 1971 года в Москве в браке Примадонны с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, артистом цирка и режиссером.
Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Как сообщалось, детей Пугачевой и Галкина выносила и родила суррогатная мать.
«Родились два ребеночка — девочка и мальчик. Я не знаю деталей, но была суррогатная мать. Двойняшки родились 18 сентября. Девочку назвали Лизой, а мальчика — Гарри», — сообщала директор артистки Елена Чупракова.
Сама Пугачева рассказывала, что присутствовала при рождении Лизы и Гарри, наблюдая из окна соседней палаты. По признанию Примадонны, ее первым впечатлением было, что на свет появились внуки.
«Первое впечатление было, что родились внуки. Только сейчас я понимаю, что Лиза и Гарри — мои дети. Наверное, это естественно в моем положении. Я очень хочу, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки», — говорила Пугачева в 2013 году.
Где сейчас Пугачева
По данным источника, Пугачева планировала справлять свой день рождения 15 апреля в Израиле, однако к ней не смогли приехать гости из-за атаки Ирана. Уточнялось, что Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с Лизой и Гарри.
21 апреля стало известно, что Пугачева вернется в Россию в конце июня с целью переписать на себя замок в подмосковной деревне Грязь. По словам продюсера Ильи Саглиани, артистка хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента.
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