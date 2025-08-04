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04 августа 2025 в 17:04

Олег Шепс показал на видео свою возлюбленную на яхте

Олег Шепс Олег Шепс Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Победивший в 21-м сезоне популярного телепроекта «Битва экстрасенсов» и участвовавший в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс снялся на яхте со своей новой девушкой Полиной, опубликовав соответствующие видео в своем Telegram-канале. У девушки же в канале появилось фото, где медиум обнимает ее.

На опубликованном видео можно увидеть, что Полина была облачена в слитный черный купальник и кепку, экстрасенс же надел черный лонгслив, белые шорты, кепку и солнцезащитные очки. Известно, что пара отдыхала на реке Волга в Самаре.

Ранее возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо модель Виттория Черетти опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на которых она предстала в мини-юбке и белой майке. Она снялась во время отдыха на яхте.

Кроме того, продемонстрировала своим фанатам фигуру в бикини и голливудская актриса Кейт Хадсон, опубликовавшая фото в соцсетях. Она находилась со своей семьей на отдыхе в Риме. Менее чем за сутки ее пост набрал 92 тысячи лайков. На снимке она позирует у бассейна.

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