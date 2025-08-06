Пассажиры Air India забили тревогу из-за одной находки на борту

Во время одного из рейсов авиакомпании Air India в салоне самолета были замечены тараканы, сообщает портал USA Today. По имеющейся информации, двое пассажиров обратили внимание на нескольких насекомых, что вызвало у них беспокойство, после чего они сообщили о своей находке персоналу.

Они уведомили об этом члена экипажа, который пересадил их на другие места, и впоследствии они чувствовали себя комфортно, — говорится в сообщении.

Ранее на янтарном комбинате Ростеха в Калининградской области обнаружили кусок янтаря с идеально сохранившимся тараканом, возраст которого оценивается в 35–40 миллионов лет. Инклюз весит всего семь граммов, а само насекомое, относящееся к отряду Blattodea, навечно застыло в золотистом янтарном «саркофаге» размером 41 на 21 мм.

Кроме того, необычно теплая погода спровоцировала в Британии настоящее нашествие божьих коровок. Тысячи ярких насекомых «оккупировали» курортные зоны и города, доставляя неудобства как местным жителям, так и отдыхающим. Они облепляют машины, проникают в коляски и даже норовят пробраться в еду.