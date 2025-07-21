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21 июля 2025 в 02:32

Великобританию накрыло облако из насекомых

DM: Великобританию заполонили сотни тысяч божьих коровок

Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британия столкнулась с масштабным нашествием божьих коровок, вызванным аномальной жарой, сообщает Daily Mail. Тысячи ярких жуков атакуют прибрежные курорты и города, заставляя местных жителей и туристов укрываться в машинах.

Отдыхающие в панике публикуют в сети видео, где все вокруг буквально покрыто ковром из маленьких пятнистых насекомых. Жуки облепляют автомобили, заползают в детские коляски, покрывают зонтики и даже лезут на еду.

Подобное явление наблюдалось в стране почти 50 лет назад, в 1976 году. Ученые объясняют взрывной рост популяции идеальными погодными условиями, приведшими к обилию пищи для божьих коровок.

Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности, — пояснил изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.

Несмотря на пугающий масштаб явления, эксперты призывают сохранять спокойствие. Биолог Оксфордского университета Тим Коулсон напоминает, что божьи коровки — важнейшие защитники экосистемы, естественным образом контролирующие вредителей. Их присутствие гораздо предпочтительнее, чем массовое использование химических инсектицидов на полях.

Ранее главный агроном России Октябрина Ганичкина предупредила дачников о новой угрозе для растений — слизнях. По ее словам, эти вредители способны уничтожить урожай и переносить опасные инфекции.

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