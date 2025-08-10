Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 07:47

Несколько взрослых и пятилетняя девочка ранены при стрельбе в США

Пятеро взрослых и один ребенок пострадали при массовой стрельбе в Балтиморе

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Шесть человек были ранены в результате массовой стрельбы в городе Балтимор в американском штате Мэриленд, среди них пятеро взрослых и пятилетняя девочка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на начальника полиции Балтимора Ричарда Уорли. По его словам, один человек находится в критическом состоянии. Полиция уже расследует инцидент.

Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс [в Балтиморе] <...>. Пострадали шесть человек <...>, в том числе пятилетний ребенок, — сказал начальник полиции.

Он добавил, что девочка была ранена в руку. При этом пока неизвестно, кто именно устроил стрельбу.

Накануне, 9 августа, сразу три человека пострадали при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Инцидент произошел в 01:20 ночи по местному времени (08:20 мск). Силовики задержали одного подозреваемого, ему пока не предъявили обвинения. При этом сами пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

США
стрельбы
пострадавшие
раненые
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вижу много хорошего»: Диброва нарушила молчание после скандала с изменой
Украинцы потребовали смены статуса пропавших без вести для солдат
Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции
Женщина зарезала собственных детей в квартире
Появились подробности налета стай смертоносных дронов ВСУ
Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии
Япония потеряла второго боксера за двое суток
Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя
Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто
На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами
«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины
На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве
В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары
Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки
Названы самые опасные болезни, которые кошки могут передать человеку
Силовики узнали, как украинских солдат обманывают при эвакуации раненых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика
Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.