Несколько взрослых и пятилетняя девочка ранены при стрельбе в США

Шесть человек были ранены в результате массовой стрельбы в городе Балтимор в американском штате Мэриленд, среди них пятеро взрослых и пятилетняя девочка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на начальника полиции Балтимора Ричарда Уорли. По его словам, один человек находится в критическом состоянии. Полиция уже расследует инцидент.

Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс [в Балтиморе] <...>. Пострадали шесть человек <...>, в том числе пятилетний ребенок, — сказал начальник полиции.

Он добавил, что девочка была ранена в руку. При этом пока неизвестно, кто именно устроил стрельбу.

Накануне, 9 августа, сразу три человека пострадали при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Инцидент произошел в 01:20 ночи по местному времени (08:20 мск). Силовики задержали одного подозреваемого, ему пока не предъявили обвинения. При этом сами пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.