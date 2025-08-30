«Мятеж сдает назад»: Сладков об убийстве идеолога Майдана Парубия Сладков: Парубий был первым врагом Украины, который вверг страну в трагедию

Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий, убитый во Львове, был первым врагом Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, пока неизвестно, кто стрелял в политика, однако, по всей видимости, убийца ненавидел Парубия.

Стрелял киллер восемь раз, это уже не профессиональное исполнение, где раз, два — и все. Это — ненависть. Или показательная расправа. <...> Итог: убит первый враг Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, остались и следующие авторы. Мятеж сдает назад, — подчеркнул журналист.

В качестве возможных мотивов убийства Сладков предложил несколько версий. В их числе — «денацификация», реакция на «персональные украинские диверсии внутри России», а также связь с «гигантскими денежными потоками, которые мчатся по коридорам украинской власти», где Парубий «чем-то мешал».

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что руки Парубия были в крови тысяч невинных жителей Киева, Одессы и Донбасса. Он назвал убитого политика одним из вдохновителей и создателей добровольческих батальонов, «заливших кровью Донбасс».

Парубия застрелили около полудня в Сиховском районе. Украинские медиа распространили фото предполагаемого убийцы. Им оказался курьер службы Glovo. Стрелявший был в черном шлеме. 54-летний политик погиб на месте, во Львове введен план-перехват.