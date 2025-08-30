День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:03

«Мятеж сдает назад»: Сладков об убийстве идеолога Майдана Парубия

Сладков: Парубий был первым врагом Украины, который вверг страну в трагедию

Андрей Парубий на площади Независимости в Киеве Андрей Парубий на площади Независимости в Киеве Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий, убитый во Львове, был первым врагом Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, пока неизвестно, кто стрелял в политика, однако, по всей видимости, убийца ненавидел Парубия.

Стрелял киллер восемь раз, это уже не профессиональное исполнение, где раз, два — и все. Это — ненависть. Или показательная расправа. <...> Итог: убит первый враг Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, остались и следующие авторы. Мятеж сдает назад, — подчеркнул журналист.

В качестве возможных мотивов убийства Сладков предложил несколько версий. В их числе — «денацификация», реакция на «персональные украинские диверсии внутри России», а также связь с «гигантскими денежными потоками, которые мчатся по коридорам украинской власти», где Парубий «чем-то мешал».

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что руки Парубия были в крови тысяч невинных жителей Киева, Одессы и Донбасса. Он назвал убитого политика одним из вдохновителей и создателей добровольческих батальонов, «заливших кровью Донбасс».

Парубия застрелили около полудня в Сиховском районе. Украинские медиа распространили фото предполагаемого убийцы. Им оказался курьер службы Glovo. Стрелявший был в черном шлеме. 54-летний политик погиб на месте, во Львове введен план-перехват.

Андрей Парубий
убийства
Украина
Александр Сладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.