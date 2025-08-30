День знаний — 2025
«Самоденацификация»: военкор о последствиях убийства Парубия

Военкор Коц: убийство Парубия станет безболезненной потерей для Украины

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Стрингер/РИА Новости

На Украине произошло убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, однако в бывшей советской республике, скорее всего, никто не заметит эту потерю, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он также выразил уверенность, что смерть политика является процессом «самоденацификации».

Просто революция пожирает своих детей. Это естественный процесс. Самоденацификация. Что самое смешное, украинская политика эту утрату не заметит. Потеря будет совершенно безболезненная, — написал военкор.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что бывший председатель Верховной рады являлся первым врагом Украины, который вверг страну в масштабную трагедию. По его словам, пока неизвестно, кто стрелял в политика, но вероятно, что убийца испытывал к нему личную ненависть.

Парубия застрелили около полудня 30 августа в Сиховском районе Львова. Украинские средства массовой информации распространили фото предполагаемого убийцы, которым оказался курьер службы доставки Glovo в черном шлеме. 54-летний политик скончался на месте происшествия, во Львове был введен план «Перехват».

