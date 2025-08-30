Военкор назвал следующую цель армии России после Камышевахи Военкор Коц: после освобождения Камышевахи в ДНР армия России пойдет на Терновое

Ближайшая цель для Вооруженных сил России после освобождения Камышевахи в Донецкой Народной Республике — это Терновое, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, населенный пункт находится в трех километрах к западу от Камышевахи.

Ближайшая цель «Востока» на этом участке — Терновое, расположенное на Днепропетровщине в трех километрах к западу от Камышевахи, — говорится в сообщении.

Он добавил, что освобождение Тернового позволит объединиться подразделениям «Востока», занимающим Малиевку и Вороное. По мнению военкора, такой шаг позволит серьезно расширить плацдарм российских войск на территории противника.

Министерство обороны России объявило об освобождении Камышевахи в эту субботу, 30 августа. В операции принимали участие военнослужащие группировки «Восток».

Кроме того, по данным ведомства, за последнюю неделю российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Четыре села освобождены в ДНР и еще два — в Днепропетровской области Украины.