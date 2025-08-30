Петербург открестился от «сухого закона» Депутат Четырбок: в Петербурге не будет новых ограничений на продажу алкоголя

В Санкт-Петербурге не будут вводить новых ограничений на продажу алкоголя, заявил депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок. По его словам, Северной столице не подойдут обсуждавшиеся ранее «жесткие сценарии» по примеру Вологодской области, передает РБК.

Для Петербурга это было единодушное мнение депутатского корпуса — такие подходы не годятся. <…> Петербург — мегаполис, где сложилась своя инфраструктура, связанная с отдыхом, общественным питанием и жилыми кварталами, — отметил Четырбок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 1 сентября начнут действовать новые ограничения продажи алкоголя. По обновленным правилам, торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находятся со стороны двора. Ограничение также коснется торговых точек, расположенных рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений.

До этого в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.