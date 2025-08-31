День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:19

Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками

Абоненты в России смогут отказываться от массовых обзвонов с 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане России с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора, либо же в приложении, сообщает РИА Новости. Соответствующая мера предусмотрена законом о защите от мошенников, который вступил в силу 1 июня.

С этой же даты должны маркироваться бизнес-звонки. Так, все российские операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать сведения об инициаторе звонка, чтобы они отображались на мобильных телефонах абонентов.

При входящем вызове на экране телефона должно появиться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Кроме того, будет указана категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего, например, «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Текст сообщения может содержать до 32 символов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Согласно новым требованиям, каждое электронное сообщение от коллекторов должно содержать имя кредитора или его представителя, и контактный телефон. Это позволит гражданам сразу идентифицировать отправителя и избежать мошенничества.

спам
мошенники
Россия
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на чем будем передвигаться Путин по Китаю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика
ВСУ атаковали Россию с помощью 21 БПЛА
Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы
В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии
Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД
Мошенники начали имитировать Mir Pay для обмана россиян
«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО
Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России
Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками
Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене
На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным
Юрист ответил, когда можно вернуть деньги за пользование уличным туалетом
А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября
Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа
Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!
Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.