Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками Абоненты в России смогут отказываться от массовых обзвонов с 1 сентября

Граждане России с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора, либо же в приложении, сообщает РИА Новости. Соответствующая мера предусмотрена законом о защите от мошенников, который вступил в силу 1 июня.

С этой же даты должны маркироваться бизнес-звонки. Так, все российские операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать сведения об инициаторе звонка, чтобы они отображались на мобильных телефонах абонентов.

При входящем вызове на экране телефона должно появиться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Кроме того, будет указана категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего, например, «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Текст сообщения может содержать до 32 символов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Согласно новым требованиям, каждое электронное сообщение от коллекторов должно содержать имя кредитора или его представителя, и контактный телефон. Это позволит гражданам сразу идентифицировать отправителя и избежать мошенничества.