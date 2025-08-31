На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным Аналитик Меркурис: Зеленский настаивает на встрече с Путиным ради шоу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности, заявил британский геополитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. По словам аналитика, он намерен использовать возможные переговоры в свою пользу.

Я думаю, что в этом есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. <…> Так что это, по сути, театр, который однако также служит цели избежать переговоров по существу, — отметил Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что Киев стремится использовать любые переговорные форматы в политических целях, при этом реальные вопросы урегулирования конфликта остаются без внимания. По мнению Меркуриса, Зеленский, используя подобные маневры, пытается представить Путина как главное препятствие для продвижения переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает возможности личной встречи с Зеленским. Однако, подчеркнул он, такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Без этого невозможно будет финализировать наработки, которые сперва необходимо осуществить на экспертном уровне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц тем временем выразил мнение, что встречи Путина и Зеленского не будет. По его словам, саммит не состоится, несмотря на договоренность с президентом США Дональдом Трампом.