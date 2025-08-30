День знаний — 2025
30 августа 2025 в 20:56

Врач раскрыла неожиданный эффект кваса

Врач Чистик: употребление кваса перед поездкой может отразиться на алкотесте

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Употребление кваса перед поездкой может дать положительный результат алкотеста у водителей, предупредила гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с Lenta.ru. Напиток безалкогольный, но в нем есть 1,2% спирта, который может повлиять на показания прибора в некоторых случаях.

Главная причина такой реакции алкотестера после кваса — «ротовой алкоголь». Это остатки этанола на слизистой и в частицах пищи. Они сохраняются около 15 минут, пока не нейтрализуются слюной, — объяснила Чистик.

По словам врача, ложноположительный результат теста часто возникает при употреблении большого количества напитка и его быстром приеме. На пустой желудок этанол всасывается быстрее, чем на полный.

Врач также подчеркнула, что при гастрите или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни квас может усилить изжогу и отрыжку. Однако основным фактором для получения ложного результата остается остаточный спирт в полости рта.

Ранее психиатр-нарколог Татьяна Старостина предупредила об отсутствии безопасной дозы алкоголя. Как объяснила специалист, даже однократное употребление спиртного может вызвать необратимые последствия для организма. Кроме того, алкоголь поражает желудок, печень, сердечно-сосудистую систему и вызывает атрофию мозговой ткани.

квас
автомобилисты
алкоголь
врачи
