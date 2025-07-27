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27 июля 2025 в 11:30

Россиянам рассказали, почему стоит быть осторожными с разливным квасом

Биолог Лялина: разливной квас может привести к отравлению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разливной квас может привести к отравлению, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Это может произойти из-за нарушения санитарных норм при продаже и хранении летнего напитка, передает ее слова Lenta.ru.

После употребления некачественного кваса могут проявиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышенная температура, слабость, головная боль. Симптомы обычно возникают через два — шесть часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу, — сообщила эксперт.

Биолог отметила, что квас, продаваемый из бочек под давлением, может быть более безопасным, чем квас из привозных бочек. Однако и при его продаже есть определенные риски. Они связаны с тем, что емкости, краны, шланги и руки продавца могут быть недостаточно чистыми, что может привести к попаданию в напиток вредных микроорганизмов. Также нередко не соблюдаются условия хранения кваса, которые предполагают поддержание температуры от +2 до +12 градусов.

Лялина советует в жаркую погоду не покупать разливной квас, а выбрать более безопасные варианты: приобрести его в магазине или приготовить самостоятельно.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественный квас. При покупке напитка важно обращать внимание на состав, срок хранения и вкус. Эксперты рекомендуют изучать этикетки и отдавать предпочтение напиткам естественного брожения без искусственных добавок.

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