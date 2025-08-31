«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО Степашин: надеюсь в Австрии нет идиотов, готовых голосовать за вступление в НАТО

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил надежду, что никто в Австрии не хочет вступления в НАТО, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал призыв главы МИД страны Беате Майнль-Райзингер провести публичные дебаты по вопросу отказа от нейтралитета.

Я очень надеюсь, что там нет идиотов, — сказал Степашин.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс, и для Вены «никто исключений делать не будет».

Кроме того, Медведев напомнил, что принцип нейтралитета — это основа австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны. Этот принцип закреплен в ключевых документах 1955 года, например, Московском меморандуме. По словам политика, Москва, по сути, является одной из создательниц современной Австрии. Он также призвал «дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии».