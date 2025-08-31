День знаний — 2025
31 августа 2025 в 07:20

«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО

Степашин: надеюсь в Австрии нет идиотов, готовых голосовать за вступление в НАТО

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил надежду, что никто в Австрии не хочет вступления в НАТО, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал призыв главы МИД страны Беате Майнль-Райзингер провести публичные дебаты по вопросу отказа от нейтралитета.

Я очень надеюсь, что там нет идиотов, — сказал Степашин.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс, и для Вены «никто исключений делать не будет».

Кроме того, Медведев напомнил, что принцип нейтралитета — это основа австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны. Этот принцип закреплен в ключевых документах 1955 года, например, Московском меморандуме. По словам политика, Москва, по сути, является одной из создательниц современной Австрии. Он также призвал «дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии».

Австрия
НАТО
Сергей Степашин
нейтралитет
