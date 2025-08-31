День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:20

Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России

Stop Grave: доходы обманывающих россиян мошенников с Украины упали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы украинских телефонных мошенников, которые обманывают россиян, снизились, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. По его словам, сотрудники колл-центров вынуждены работать в две смены.

У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы, — объяснил представитель движения.

В Stop Grave также уточнили, что ранее их активисты внедрились в одну из таких организаций, получив доступ к внутренним документам. По их данным, деятельность украинских мошенников курирует подразделение кибербезопасности СБУ.

Ранее в Stop Grave рассказали, что работники офисов украинских мошенников трудятся в адских условиях. Отмечается, что туда идут люди из-за безысходности, а выгорание наступает очень быстро. Часть сотрудников колл-центров осуществляют «развод на диверсии».

Также сообщалось, что украинских мошенников обучают оправдывать нетипичное для Москвы произношение якобы ростовским происхождением. Активистам Stop Grave удалось проникнуть в одну из преступных группировок и добыть методичку для звонков.

Украина
мошенники
доходы
Россия
