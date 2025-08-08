Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 11:15

Украинские мошенники пожаловались на невыносимые условия труда

Мошенники с Украины назвали адскими условия работы в офисах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работники офисов украинских мошенников трудятся в адских условиях, сообщил РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Он отметил, что туда идут люди из-за безысходности, а выгорание наступает очень быстро.

Люди идут туда из-за безысходности, выгорание быстрое, условия адские, — заявил собеседник.

Он добавил, что часть сотрудников подобных офисов осуществляют «развод на диверсии». По его словам, этим занимаются самые «отбитые» работники после получения доступа к деньгам, а сами диверсии — это, как правило, поджоги и ложные минирования.

Ранее в России выявили новую схему телефонного мошенничества, в которой злоумышленники поочередно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Сначала они звонят от имени курьерской службы и просят код из СМС для подтверждения несуществующего заказа, а затем совершают звонок якобы от регулятора. Во второй части аферы мошенники предлагают «помочь» восстановить доступ к «Госуслугам» и отменить фиктивный микрозайм, чтобы узнать коды авторизации.

Украина
мошенники
диверсии
офисы
