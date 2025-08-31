День знаний — 2025
31 августа 2025 в 05:52

ВСУ уличили в использовании запрещенных Женевской конвенцией пуль

Военврач Питер заявил об использовании ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины используют запрещенные Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули, заявил военный врач группировки войск «Днепр» с позывным Питер в беседе с РИА Новости. Эти боеприпасы наносят повышенные повреждения внутренним органам человека благодаря особой конструкции.

По словам медика, такие пули раскрываются при попадании в тело. Они вызывают обширные разрушения тканей и кровеносных сосудов.

Встречались такие ранящие элементы, которые запрещены Женевской конвенцией, это самораскрывающаяся пуля. На ней заведомо сделаны насечки… И раскрывается как розочка, нанося повреждения, — отметил хирург.

Ранения от таких пуль вызывают болевой шок. Несмотря на тяжесть полученных ранений, медикам удалось спасти жизнь одного из таких пострадавших и эвакуировать его для дальнейшего лечения.

Происхождение запрещенных боеприпасов может быть различным. Некоторые из них -натовские, другие — кустарного производства.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске. По международному праву в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, особенно если это связано с военными усилиями противника. Такие работы должны быть добровольными, безопасными и оплачиваемыми.

