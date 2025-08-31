Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!

Когда баклажаны пропитываются ароматом аджики, грецких орехов и кинзы, они превращаются не просто в закуску, а в кулинарный шедевр. Этот рецепт — взрыв вкуса: здесь есть и острота перца, и нежность ореховой пасты, и свежесть зелени. И да, готовится все за 30 минут — как раз чтобы успеть к приходу гостей.

Вам пригодятся 2–3 средних баклажана, 150 г грецких орехов, 2–3 дольки чеснока, небольшой пучок свежей кинзы, 1 ч. л. винного уксуса, 1/2 ч. л. хмели-сунели и щепотка острого красного перца. Первым делом баклажаны помоем, нарежем вдоль тонкими пластинами и посолим. Далее их следует оставить как минимум на полчаса, чтобы они дали сок — так уйдет горечь, и они впитают меньше масла при жарке. Следом промойте и обсушите баклажаны. Обжарьте их на подсолнечном масле с обеих сторон до золотистой корочки, затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Пока баклажаны остывают, займемся начинкой. Грецкие орехи измельчите в блендере или мясорубке до состояния мелкой крошки. Добавьте к ним мелко нарезанную кинзу, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, острый перец, соль и винный уксус. Тщательно перемешайте. На каждую пластину баклажана выложите немного ореховой начинки и аккуратно сверните рулетиком. Выложите готовые рулетики на тарелку и дайте им настояться в холодильнике хотя бы 20 минут.

Совет: для начинки можно использовать не только грецкие орехи, но и фундук или миндаль.

