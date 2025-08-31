День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 06:25

Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!

Баклажаны по-грузински: простой пикантный рецепт Баклажаны по-грузински: простой пикантный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда баклажаны пропитываются ароматом аджики, грецких орехов и кинзы, они превращаются не просто в закуску, а в кулинарный шедевр. Этот рецепт — взрыв вкуса: здесь есть и острота перца, и нежность ореховой пасты, и свежесть зелени. И да, готовится все за 30 минут — как раз чтобы успеть к приходу гостей.

Вам пригодятся 2–3 средних баклажана, 150 г грецких орехов, 2–3 дольки чеснока, небольшой пучок свежей кинзы, 1 ч. л. винного уксуса, 1/2 ч. л. хмели-сунели и щепотка острого красного перца. Первым делом баклажаны помоем, нарежем вдоль тонкими пластинами и посолим. Далее их следует оставить как минимум на полчаса, чтобы они дали сок — так уйдет горечь, и они впитают меньше масла при жарке. Следом промойте и обсушите баклажаны. Обжарьте их на подсолнечном масле с обеих сторон до золотистой корочки, затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Пока баклажаны остывают, займемся начинкой. Грецкие орехи измельчите в блендере или мясорубке до состояния мелкой крошки. Добавьте к ним мелко нарезанную кинзу, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, острый перец, соль и винный уксус. Тщательно перемешайте. На каждую пластину баклажана выложите немного ореховой начинки и аккуратно сверните рулетиком. Выложите готовые рулетики на тарелку и дайте им настояться в холодильнике хотя бы 20 минут.

  • Совет: для начинки можно использовать не только грецкие орехи, но и фундук или миндаль.

Посмотрите рецепт закуски «Объедение» из баклажанов у нас на сайте: съедят еще до зимы.

баклажаны
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на чем будем передвигаться Путин по Китаю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика
ВСУ атаковали Россию с помощью 21 БПЛА
Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы
В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии
Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД
Мошенники начали имитировать Mir Pay для обмана россиян
«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО
Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России
Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками
Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене
На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным
Юрист ответил, когда можно вернуть деньги за пользование уличным туалетом
А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября
Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа
Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!
Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.