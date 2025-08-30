День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 19:35

Хит на ужин! Греческая запеканка из баклажанов — просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мусака — это вкус Греции на вашем столе! Слои нежных баклажанов, ароматного мясного фарша и воздушного соуса бешамель создают гармонию текстур и вкусов. Это сытное и элегантное блюдо идеально для воскресного обеда или приема гостей.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных баклажана, 500 г мясного фарша (баранина + говядина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 400 г томатов в собственном соку, 50 г томатной пасты, по 1 ч. л. орегано и корицы, 80 г сыра пармезан. Для соуса бешамель: 80 г сливочного масла, 80 г муки, 1 л молока, щепотка мускатного ореха.

Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут. Обсушите и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Лук и чеснок пассеруйте до мягкости, добавьте фарш и обжаривайте 10 минут. Влейте томаты с соком и томатную пасту, добавьте специи и тушите 15 минут.

Для бешамеля растопите масло, всыпьте муку и жарьте 2 минуты. Вливайте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варите до загустения, добавьте мускатный орех.

В форму выложите слоями: баклажаны, мясной соус, повторяйте. Залейте бешамель, посыпьте пармезаном. Запекайте при 180 °C 40 минут до золотистой корочки. Дайте настояться 15 минут перед подачей. Мусака еще вкуснее на следующий день, когда вкусы полностью сочетаются!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

запеканки
баклажаны
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Стало известно решение Петербурга о введении «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ-фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском
WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами
Азиатский город побил вековой рекорд по жаре
Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»
Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»
Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США
Раскрыта схема израильской разведки по устранению военных в Иране
Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше
ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ
Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.