Хит на ужин! Греческая запеканка из баклажанов — просто, вкусно и необычно

Хит на ужин! Греческая запеканка из баклажанов — просто, вкусно и необычно

Мусака — это вкус Греции на вашем столе! Слои нежных баклажанов, ароматного мясного фарша и воздушного соуса бешамель создают гармонию текстур и вкусов. Это сытное и элегантное блюдо идеально для воскресного обеда или приема гостей.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных баклажана, 500 г мясного фарша (баранина + говядина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 400 г томатов в собственном соку, 50 г томатной пасты, по 1 ч. л. орегано и корицы, 80 г сыра пармезан. Для соуса бешамель: 80 г сливочного масла, 80 г муки, 1 л молока, щепотка мускатного ореха.

Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут. Обсушите и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Лук и чеснок пассеруйте до мягкости, добавьте фарш и обжаривайте 10 минут. Влейте томаты с соком и томатную пасту, добавьте специи и тушите 15 минут.

Для бешамеля растопите масло, всыпьте муку и жарьте 2 минуты. Вливайте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варите до загустения, добавьте мускатный орех.

В форму выложите слоями: баклажаны, мясной соус, повторяйте. Залейте бешамель, посыпьте пармезаном. Запекайте при 180 °C 40 минут до золотистой корочки. Дайте настояться 15 минут перед подачей. Мусака еще вкуснее на следующий день, когда вкусы полностью сочетаются!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.