День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:33

Эта запеканка стала королевой моей кухни — готовим греческую мусаку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческая мусака — это многослойная запеканка, которая по праву считается королевой среди блюд из духовки. Это блюдо требует времени, но результат превосходит все ожидания — настоящий ресторанный уровень на вашей кухне.

2 крупных баклажана и 3 картофелины нарезают кружочками, обжаривают до золотистой корочки. 500 г говяжьего фарша тушат 15 минут с 1 луковицей, 2 зубчиками чеснока, 3 помидорами и пучком петрушки. Для соуса бешамель растапливают 50 г сливочного масла, добавляют 50 г муки, вливают 500 мл молока и варят до загустения, в конце добавляют 1 яйцо и щепотку мускатного ореха. Собирают слоями: картофель, фарш, баклажаны, соус бешамель. Запекают 40 минут при 180 °C.

Мусака получается невероятно нежной, с хрустящей золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Баклажаны придают блюду сочность, фарш — насыщенность, а бешамель — воздушную текстуру. Подавать ее лучше горячей, дав немного остыть для удобства нарезки.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

запеканки
рецепты
Греция
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Биография Ельцина: политика и личная жизнь
Столичные силовики арестовали госизменника
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.