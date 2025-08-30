Эта запеканка стала королевой моей кухни — готовим греческую мусаку

Греческая мусака — это многослойная запеканка, которая по праву считается королевой среди блюд из духовки. Это блюдо требует времени, но результат превосходит все ожидания — настоящий ресторанный уровень на вашей кухне.

2 крупных баклажана и 3 картофелины нарезают кружочками, обжаривают до золотистой корочки. 500 г говяжьего фарша тушат 15 минут с 1 луковицей, 2 зубчиками чеснока, 3 помидорами и пучком петрушки. Для соуса бешамель растапливают 50 г сливочного масла, добавляют 50 г муки, вливают 500 мл молока и варят до загустения, в конце добавляют 1 яйцо и щепотку мускатного ореха. Собирают слоями: картофель, фарш, баклажаны, соус бешамель. Запекают 40 минут при 180 °C.

Мусака получается невероятно нежной, с хрустящей золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Баклажаны придают блюду сочность, фарш — насыщенность, а бешамель — воздушную текстуру. Подавать ее лучше горячей, дав немного остыть для удобства нарезки.

