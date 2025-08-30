День знаний — 2025
30 августа 2025 в 19:30

Стало известно, почему жители Китая ищут русских жен

Эксперт Рысакова: китайские мужчины ищут русских жен из-за гендерного дисбаланса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Китайские мужчины ищут брачных партнеров в России из-за гендерного дисбаланса в стране и последствий политики «одна семья — один ребенок», рассказала китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, российские женщины воспринимаются как более покладистые и ориентированные на семью, однако такие браки часто оказываются недолговечными.

Существует понятие «быстрый брак — быстрый развод». То есть такие браки быстро заключаются, так как одна сторона хочет уехать из своей страны, а другая ищет зарубежных жен. Быстрый развод наступает в силу культурных, экономических различий и несовместимости. Речь идет о разнице во взглядах относительно того, какими должны быть мужья и жены, как воспитывать детей, — отметила Рысакова.

Она также добавила, что китайские мужчины могут недооценивать самостоятельность российских жен, ожидая большей пассивности, из-за чего женщины сталкиваются с ограничениями в решении семейных вопросов. Эта тенденция сохраняется с 1990-х годов.

По мнению Рысаковой, отсутствие традиции выкупа за невесту со стороны россиянок делает такие браки более доступными, но не гарантирует их прочности. Блоги россиянок и деятельность брачных агентств тоже поддерживают стереотип о покладистости славянок, что также влияет на мотивацию китайцев искать жен за границей.

Ранее депутат Ксения Горячева предложила ввести обязательное бесплатное предоставление семейного психолога для пар на время примирения при бракоразводном процессе. По мнению парламентария, эта мера поможет сохранить семьи, которые не могут позволить себе услуги специалиста.

китайцы
браки
россиянки
разводы
