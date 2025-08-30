Стало известно, почему жители Китая ищут русских жен

Китайские мужчины ищут брачных партнеров в России из-за гендерного дисбаланса в стране и последствий политики «одна семья — один ребенок», рассказала китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, российские женщины воспринимаются как более покладистые и ориентированные на семью, однако такие браки часто оказываются недолговечными.

Существует понятие «быстрый брак — быстрый развод». То есть такие браки быстро заключаются, так как одна сторона хочет уехать из своей страны, а другая ищет зарубежных жен. Быстрый развод наступает в силу культурных, экономических различий и несовместимости. Речь идет о разнице во взглядах относительно того, какими должны быть мужья и жены, как воспитывать детей, — отметила Рысакова.

Она также добавила, что китайские мужчины могут недооценивать самостоятельность российских жен, ожидая большей пассивности, из-за чего женщины сталкиваются с ограничениями в решении семейных вопросов. Эта тенденция сохраняется с 1990-х годов.

По мнению Рысаковой, отсутствие традиции выкупа за невесту со стороны россиянок делает такие браки более доступными, но не гарантирует их прочности. Блоги россиянок и деятельность брачных агентств тоже поддерживают стереотип о покладистости славянок, что также влияет на мотивацию китайцев искать жен за границей.

