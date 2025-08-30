Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия Захарова пошутила, что в убийстве Парубия обвинят подрывников «Северных потоков»

В убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия обвинят группу украинских аквалангистов, подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток», пошутила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя тот факт, что полиция Львова все еще не смогла найти киллера. Она добавила, что один из фигурантов мог добраться из тюремной канализации в порт Одессы.

Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на «Северном потоке», один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы, — написала Захарова.

Парубия убили в Сиховском районе города Львова. По информации источников, в политика стреляли восемь раз. Позже стало известно, что предполагаемый убийца был на электровелосипеде. Момент убийства записали камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как вслед за политиком идет мужчина, одетый в черное, с мотоциклетным шлемом на голове.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что к расследованию убийства Парубия подключилась СБУ. Глава государства также заявил, что нападение было «тщательно подготовлено».