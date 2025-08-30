День знаний — 2025
30 августа 2025 в 19:10

Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия

Зеленский: СБУ привлекли к расследованию убийства Парубия

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

К расследованию убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия подключилась Служба безопасности Украины, сообщил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Глава государства также заявил, что убийство было «тщательно подготовлено».

Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с (главой СБУ, — NEWS.ru) Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию, — написал Зеленский.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что убийство Андрея Парубия является прямым следствием террористического режима и постмайданной политики на Украине. По словам парламентария, заказные убийства и расправы стали обычной практикой для Украины, просто не обо всех случаях становится известно широкой общественности.

Парубия был убит в Сиховском районе Львова. Согласно информации источников, в политика стреляли восемь раз. Позже появились данные, что предполагаемый убийца использовал электровелосипед для передвижения. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, на которых видно, как за политиком следовал мужчина в черной одежде и мотоциклетном шлеме.

Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Украина
убийства
СБУ
