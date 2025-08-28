Они заказали подрыв «Северных потоков»: сенсационные итоги расследования

В Германии завершили расследование и назвали лиц, виновных в подрыве «Северных потоков». Диверсия, совершенная на российском газопроводе 26 сентября 2022 года, считается крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны. Несмотря на то что были установлены все исполнители, остаются вопросы, кто был заказчиком, обеспечивал операцию по подрыву трубопровода, когда будет восстановлена его работа. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Кто входил в состав диверсионной группы, взорвавшей «Северный поток»

Правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает немецкая еженедельная газета Die Zeit. По данным издания, в состав диверсионной группы входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины. На их арест были выданы ордера.

«Все коммандос, предположительно совершившие теракт, идентифицированы, на их арест выданы ордера», — говорится в материале.

Диверсанты прибыли в Германию с Украины через Польшу по поддельным документам. Среди них были четыре водолаза, подрывник, шкипер и арестованный в Италии руководитель операции. Украинцы доставили взрывчатку к газопроводам на небольшой яхте «Андромеда».

Ранее СМИ сообщили, что Кузнецов возглавлял операцию по подрыву «Северных потоков». В европейском ордере на арест говорится, что обвиняемый установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на газопроводах на глубине 70–80 метров к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал арест Кузнецова в Италии доказательством того, что все заявления СМИ о подрыве «Северных потоков» Россией были абсурдными. Он подчеркнул нелогичность версии о причастности Москвы к порче собственной энергетической инфраструктуры.

Что не так с версией о подрыве «Северного потока» украинскими аквалангистами

На яхте невозможно провезти взрывчатку для подрыва газопровода, сказал член комитета Госдумы по обороне офицер ВМФ России в отставке Андрей Колесник. Семь человек не могли провернуть такую операцию на глубине 80–90 метров, так как нужны более серьезные ресурсы, отметил парламентарий.

«Повсюду кишат натовские корабли, плюс вся береговая охрана сканирует Балтийское море. Более того, я видел эту яхту, — рассказал он NEWS.ru. — Как туда погрузить такие мощные заряды, заякорить в районе и четко расставить взрывчатку по нужным позициям? Чтобы разбить трубопровод и загнулась труба, требуется 700 килограммов взрывчатого вещества».

По его словам, следствие могло бы определить характер взрывчатки по химическому анализу и определить принадлежность той или иной страны к диверсии.

«Ничего этого не было сделано. Нашли семь украинцев, которые нырнули. Их почему-то называют аквалангистами. Акваланг работает на воздухе до 60 метров, на большей глубине нужны газовые смеси. Более того, требуется барокамера. На борту натовских кораблей была барокамера на случай неудачного погружения», — сказал он.

Кому был выгоден подрыв «Северных потоков»

Экс-депутат бундестага Евгений Шмидт напомнил о версии, выдвинутой американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем. Тот, опираясь на инсайдерскую информацию и собственные источники, заявил о диверсии на газопроводе.

«Херш сообщил, что теракт был спланирован и осуществлен американскими, а также норвежскими спецслужбами, обладавшими всеми необходимыми техническими возможностями, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Их мотивация очевидна: всегда нужно задаваться вопросом, кому это выгодно. После подрывов весь газовый рынок Германии фактически оказался в руках поставщиков сжиженного газа из США, которые на этом заработали гигантские суммы. Безусловно, в первую очередь теракт был выгоден американцам».

По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, это была совместная операция Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины. Парламентарий также отметил, что США не выступали против ее проведения.

«По крайней мере, возражали первоначально и на уровне аппарата президента Соединенных Штатов Америки. Киев рассказал Вашингтону о том, что планирует такой теракт, поставил куратора в известность. И получил отказ, — рассказал депутат. — Почему взрыв произошел? Скорее всего, отказ был формальным. На политическом уровне отказали, а на техническом — спецслужб и ЦРУ — план был принят, и осуществлялась вся возможная поддержка. Знали ли об этом в администрации Джо Байдена? Конечно. Но просто предпочли не замечать».

Кто был куратором диверсии против «Северных потоков»

Сергей Сановский, экс-боевик «Азова» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена), политический эмигрант, бежавший с Украины из-за преследований СБУ, заявил, что за терактом стоит не Вашингтон, а Лондон.

«Я думаю, что первую скрипку играли не США, а Британия. Американцы действительно могли не знать об операции. Или знали, но не играли главную роль. Британские инструкторы обучают диверсантов ВСУ, спецов по сложной технике и оружию. В Великобритании в составе ВМФ с 1940-х действует подразделение — Особая лодочная служба (Special Boat Service, SBS), которое отвечает за проведение подводных и амфибийных специальных операций. Опыт у них колоссальный! Инструкторы из SBS посещали Украину, часто бывали в Киеве, Одессе и Николаеве», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Будет ли восстановлена работа «Северных потоков»

По мнению Шмидта, работу «Северных потоков» восстановят в долгосрочной перспективе. Собеседник задался вопросом, под чьим управлением и как будет выглядеть новая конфигурация собственников или операторов газопровода.

«Ходят слухи об американском инвесторе, близком к администрации лидера США Дональда Трампа, который готов взять на себя восстановление и операторскую деятельность, то есть, по сути, выкупить „Северные потоки“. Для американцев это было бы даже выгодно, хотя изначально газопровод был для них костью в горле, — сказал экс-парламентарий. — Германия и ЕС всячески открещиваются от возможности возобновления поставок, но я не исключаю, что, если процесс сдвинется с мертвой точки и будут достигнуты договоренности, „Северные потоки“ снова заработают в ближайшее время».

