23 августа 2025 в 15:57

В ФРГ раскрыли роль украинца, задержанного по делу о «Северных потоках»

ARD: задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом «Северных потоков»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Германские следователи считают, что задержанный в Италии украинец является руководителем операции по подрыву «Северных потоков», передает телеканал ARD. Согласно ордеру на арест, он координировал действия диверсионной группы с парусной яхты «Андромеда», на борт которой поднялся в сентябре 2022 года.

В задачи подозреваемого входила координация работы диверсионной команды, говорится в сообщении. Кроме задержанного украинца, в составе группы числились шкипер, четыре водолаза и специалист по взрывчатым веществам.

Ранее стало известно, что задержанный украинец использовал два паспорта с разными именами для пересечения границы. По мнению СМИ, это может указывать на вовлеченность украинских официальных структур в сокрытие его личности. Также сообщается, что после взрывов он неоднократно выезжал за рубеж под своим настоящим именем.

Кроме того, расследование показало, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» использовались как минимум четыре заряда. Судя по ордеру на арест задержанного в Германии украинца, масса каждого устройства составляла от 14 до 27 килограммов.

