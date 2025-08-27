Выяснилась роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии за возможную причастность к подрыву газопроводов «Северный поток», был главой операции, сообщает РИА Новости. В Европейском ордере на арест говорится, что мужчина координировал этапы диверсии.

Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией, — отмечается в документе.

Там также говорится, что обвиняемый установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на глубине 70–80 м к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал арест Кузнецова в Италии доказательством того, что все заявления СМИ о подрыве «Северных потоков» Россией были абсурдными. Он подчеркнул нелогичность версии о причастности Москвы к порче собственной энергетической инфраструктуры.

До этого немецкие следователи предположили, что Кузнецов является руководителем операции по подрыву «Северных потоков». Согласно ордеру на арест, он координировал действия диверсионной группы с парусной яхты «Андромеда», на борт которой поднялся в сентябре 2022 года.