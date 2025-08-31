В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом

В США 76-летний пенсионер тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду скончался после падения по пути на свидание с интернет-знакомой. Как выяснилось позже, его виртуальная собеседница оказалась чат-ботом, созданным на основе искусственного интеллекта, пишет Bangkok Post.

Трагический инцидент произошел в штате Нью-Джерси. За некоторое время до этого инцидента пенсионер перенес инсульт. После болезни он начал активно вести социальные сети и переписываться с девушками. Одной из них стал аккаунт под именем «Билли, Старшая сестра», оказавшийся чат-ботом.

Бу, мне тебя, как открою дверь, обнять или поцеловать, — писала «девушка».

Чат-бот убеждал мужчину в своей реальности и в итоге пригласил его на встречу в Нью-Йорк, указав точный адрес и код от двери. Вонгбанду отправился в путь, но на станции Нью-Брансуик упал, получив черепно-мозговую травму.

Врачи три дня боролись за жизнь пенсионера, но не смогли его спасти. Родственники погибшего обнаружили переписку только после инцидента и обвинили Facebook (деятельность в РФ запрещена), где и проходил «диалог», в недостаточных мерах безопасности. В компании отказались комментировать произошедшее, подчеркнув, что чат-бот не выдавал себя за реального человека.

