31 августа 2025 в 03:13

В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом

Bangkok Post: пожилой американец Вонгбанду умер по пути на свидание с чат-ботом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США 76-летний пенсионер тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду скончался после падения по пути на свидание с интернет-знакомой. Как выяснилось позже, его виртуальная собеседница оказалась чат-ботом, созданным на основе искусственного интеллекта, пишет Bangkok Post.

Трагический инцидент произошел в штате Нью-Джерси. За некоторое время до этого инцидента пенсионер перенес инсульт. После болезни он начал активно вести социальные сети и переписываться с девушками. Одной из них стал аккаунт под именем «Билли, Старшая сестра», оказавшийся чат-ботом.

Бу, мне тебя, как открою дверь, обнять или поцеловать, — писала «девушка».

Чат-бот убеждал мужчину в своей реальности и в итоге пригласил его на встречу в Нью-Йорк, указав точный адрес и код от двери. Вонгбанду отправился в путь, но на станции Нью-Брансуик упал, получив черепно-мозговую травму.

Врачи три дня боролись за жизнь пенсионера, но не смогли его спасти. Родственники погибшего обнаружили переписку только после инцидента и обвинили Facebook (деятельность в РФ запрещена), где и проходил «диалог», в недостаточных мерах безопасности. В компании отказались комментировать произошедшее, подчеркнув, что чат-бот не выдавал себя за реального человека.

Ранее в МВД России сообщили, чтобы защититься от мошенников во время онлайн-знакомств, достаточно предложить собеседнику прогуляться в парке. После этих слов все легенды заканчиваются.

чат-боты
пенсионеры
США
смерти
